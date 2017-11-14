В Архангельске достраивают дома для переселенцев из «авариек»

Два дома на 180 и 80 квартир на Московском проспекте возводятся в рамках реализации четвертого этапа региональной программы переселения из аварийного жилфонда. Сама программа реализуется в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина.

На 180-квартирном жилом доме уже завершены основные строительно-монтажные работы. В настоящий момент на объекте проводится поквартирная приемка работ комиссией. По результатам работы комиссии составляется перечень недоделок, которые необходимо устранить. Замечания небольшие и в основном касаются отделки помещений, сантехнических работ. Для их устранения сформирована бригада отделочников, маляров, электриков.

В 80-квартирном жилом доме по соседству в настоящий момент ведется внутренняя отделка помещений и монтаж лифтового оборудования. Строительные работы идут с двухнедельным отставанием от графика, но в декабре также будут завершены. Задержка вызвана погодными условиями дождливого лета и проблемой с доставкой железобетонных стеновых панелей в Архангельск в связи с максимальной загрузкой железной дороги в летний период, сообщают в региональном министерстве строительства и архитектуры.

Ранее в ходе визита в Архангельск председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина было отмечено, что программа расселения аварийки должна быть завершена 30 ноября 2017 года.