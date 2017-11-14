В Архангельске пройдёт Арктический морской бал в честь юбилея области

В пятницу, 1 декабря, в Арктическом морском институте имени В.И. Воронина состоится Арктический морской бал, посвящённый 80-летию Архангельской области.

Программой праздника предусмотрены традиционный вальс дебютантов, а также мастер-классы по венскому вальсу, польке и кадрили. Гостей вечера ждут не только яркие эмоции, но и творческие конкурсы.

Как и на любом балу будет установлен дресс-код. Дамам надлежит прибыть в бальных или вечерних платьях, а кавалерам – в строгом костюме или фраке.

Морской бал – является совместный творческий проект Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова и Арктического морского института имени В.И. Воронина.

Праздник начнётся 1 декабря в 18.00 по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, 111.