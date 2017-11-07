В рамках образовательной программы «Ты — предприниматель» прошло занятие по управлению бизнесом

Лекцию по этой теме провела профессиональный тренер и бизнес-консультант Елена Невзорова. Занятие прошло в областном Доме молодёжи 27 ноября.

В начале встречи спикер познакомилась с ребятами и узнала, что они на самом деле хотят получить от программы «Ты-предприниматель». После небольшого опроса она начала разбирать тему управления бизнесом.

Она рассказывала о том, как создать организационную структуру, правильно распределить функции и закрепить ответственность и упорядочить свой бизнес, опираясь на ключевые показатели эффективности (KPI).

Участники программы узнали, что же такое управление бизнесом, какие процессы протекают внутри компании и как их отследить, из чего состоит прибыль и как её правильно подсчитать.

Елена активно привлекала ребят к интерактивной работе, а те в свою очередь участвовали в беседе и задавали много вопросах. Некоторые из вопросов спикер разобрала подробно — на примерах из зала.