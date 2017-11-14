Воспитанники Архангельской деловой школы провели встречу с предпринимателями

Встреча с руководителями Центра танца «Beso Dance Family» Марией и Дмитрией Федоренко прошла на базе образовательной программы «Ты — предприниматель» в областном Доме молодёжи.

Предпринимали рассказали ребятам историю создания Центра танца в Архангельске, а также о том как танцоры тренируются, отдыхают и участвуют в различных конкурсах.

По словам Марии и Дмитрия, секрет успеха — создание семейной атмосферы, в первую очередь предприниматели посоветовали думать о членах коллектива как о людях.

- Мы исповедуем тёплые отношения и индивидуальный подход к каждому. В нашем Центре можно обучится множеству направлений танца: от хип-хопа до social dance. Наше главное правило - создать все условия для приятного танца, - отметил Дмитрий Федоренко.

В конце встречи Дмитрий и Мария пожелали ребятам в любой жизненной ситуации стараться оставаться в движении, ведь движение — это жизнь.