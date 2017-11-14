Каток на Красной пристани будет работать круглосуточно

На Красную пристань завезли необходимые материалы и начали монтаж бортов будущего катка.

«В прошлом году каток на Красной пристани пользовался большой популярностью у жителей и гостей столицы Поморья. За зимний сезон его посетили тысячи любителей физкультуры и спорта. По многочисленным обращениям молодёжи Архангельска в этом году площадка будет работать круглосуточно. Для этого по вечерам будет организовано освещение», – сообщил исполняющий обязанности директора регионального Центра развития спорта «Водник» Роман Клобуков.

Заливка льда начнётся после установления устойчивой минусовой температуры. Старт массовых катаний планируют дать в середине декабря.

Ещё одна бесплатная ледовая площадка будет функционировать около теннисного корта стадиона «Труд». Там уже установили световые опоры, провели освещение, идут работы по утрамбовыванию снега, формированию так называемой «подушки», после чего начнется трудоёмкий процесс намораживания льда. Рядом с катком сотрудники стадиона обещают соорудить горку для катания на санках и «ватрушках».