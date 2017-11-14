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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/29/54194.html

Общество

Правительство Поморья выделит 10 миллионов рублей на перевозку рожениц

Правительство Поморья выделит 10 миллионов рублей на перевозку рожениц
Фото с сайта shethepeople.tv
Правительство области выделит средства на компенсацию оплаты проезда рожениц. Окончательное решение по этому поводу будет принято депутатами облсобрания на декабрьской сессии.

В 2018 году в Архангельске начнёт свою работу перинатальный центр, который позволит усовершенствовать работу службы родовспоможения в регионе. Один из основных вопросов, который поднимается в обществе, – транспортировка женщин в родильные отделения.

Как напомнила представитель регионального минздрава Екатерина Ольферт, с 2013 года в регионе функционирует трёхуровневая система оказания медицинской помощи. Беременная женщина направляется акушером-гинекологом женской консультации в зависимости от состояния здоровья в учреждение первого, второго или третьего уровня. Так, от 70 до 90 % женщин из муниципальных образований на сегодняшний день уже уезжают на роды в учреждения более высокого уровня, где оказывается медицинская помощь ей и ребенку.

«В среднем женщины в Архангельской области рожают два раза в жизни. Конечно, мы ставим перед собой задачу создать все условия для сохранения здоровья у мамы и ее ребенка. Принимая во внимание увеличение нагрузки на семейный бюджет, правительство Архангельской области планирует выделить десять миллионов рублей на возмещение затрат на доставку беременной к месту оказания медицинской помощи как в родильный дом, так и обратно. В настоящее время прорабатываются механизмы компенсации стоимости проезда по упрощенной схеме. Окончательное решение будет принято на декабрьской сессии депутатами Архангельского областного Собрания», – рассказал Антон Карпунов.

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