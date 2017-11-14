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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/29/54192.html

Общество

Юные лидеры Поморья одержали победу в Казани

Юные лидеры Поморья одержали победу в Казани
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
В столице Татарстана прошел XV Всероссийский конкурс «Лидер XXI века». Участие в нём приняли около трёх стен человек из 61 субъекта России.

За звание лучшего молодежного лидера боролись шестеро представителей Архангельской области. В итоге «серебро» и «бронза» конкурса – у лидеров XXI века из Поморья.

Евгений Каёла занял третье место в номинации: «Руководитель молодежного общественного объединения 18-25 лет». Он представил на конкурсе работу Совета по делам молодежи Приморского района как пример успешной организации молодежного совета в региона.

Марина Тормосова заняла втрое место в номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет». Девушка познакомила членов жюри с проектом творческой мастерской «Муркино счастье».

«Моя работа – это небольшой проект социального бизнеса. Часть прибыли от продаж наших изделий идёт на приобретение материалов для проведения бесплатных детских мастер-классов, на которых ребята узнают что-то новое о музыке, природе, экологии, творчестве и делают несложный сувенир своими руками», – рассказала о своём проекте Марина.

Стоит отметить, что молодёжные лидеры Архангельской области ежегодно становятся призёрами всероссийского конкурса «Лидер XXI века». Однако в номинации «Лидер детского/молодежного общественного объединения 14-15 лет» победа была одержана впервые.

 

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