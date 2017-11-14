Осуждённый хотел создать неприятности сотрудникам плесецкой колонии

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным 26-летнего Романа Решетова. Ему инкриминировался заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления.

Установлено, что 12 апреля Решетов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 21, что в посёлке Икса Плесецкого района, решил опорочить сотрудников исправительного учреждения и создать им неприятности по службе. Сделал он это путём написания заявления о якобы совершенном двумя месяцами ранее его избиении в штрафном изоляторе колонии.

По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано по причине отсутствия события преступления. Это, свою очередь, послужило основанием для уголовного преследования заявителя.

За данное преступление решением суда осуждённому назначено наказание в виде одного года лишения свободы. По совокупности же приговоров ему предстоит отбыть два года и четыре месяца в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по ЗАТО г. Мирный СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.