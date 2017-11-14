Осуждённый хотел создать неприятности сотрудникам плесецкой колонии

Установлено, что 12 апреля Решетов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 21, что в посёлке Икса Плесецкого района, решил опорочить сотрудников исправительного учреждения и создать им неприятности по службе. Сделал он это путём написания заявления о якобы совершенном двумя месяцами ранее его избиении в штрафном изоляторе колонии.
По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано по причине отсутствия события преступления. Это, свою очередь, послужило основанием для уголовного преследования заявителя.
За данное преступление решением суда осуждённому назначено наказание в виде одного года лишения свободы. По совокупности же приговоров ему предстоит отбыть два года и четыре месяца в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Уголовное дело расследовано следственным отделом по ЗАТО г. Мирный СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.