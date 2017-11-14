Архангельский проект сквера трезвости выиграл грант президента РФ

Проект «Александровский сквер» оказался в числе победителей ежегодного конкурса на предоставление грантов президента России. Выиграли грант архангельский Александро-Невский храм и благотворительный фонд «Русская Душа».

Проект «Александровский сквер» берёт своё начало с 2012 году, когда при Александро-Невской церкви появилось Общество трезвости. Именно тогда началась реализация идеи по созданию рядом с храмом так называемой «территории трезвости». Она представляет собой парк для семейного отдыха на месте болотистого пустыря, оставшегося после демонтажа трамвайных рельсов.

В 2016 году к созданию сквера подключился благотворительный фонд «Русская Душа», при помощи которого осуществляется строительство дома для иконной лавки и приходского кафе. На деньги президентского гранта в Александровском сквере предполагается открыть детский игровой комплекс, установить спортивные сооружения, провести благоустройство, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

«Профилактическая работа Общества трезвости направлена не на акцентирование пагубных последствий употребления, а на формирование позитивного образа и преимущества трезвой жизни как таковой, прежде всего, радости семейных ценностей», — отмечает духовник трезвенников, настоятель Александро-Невского храма игумен Феодосий (Нестеров).