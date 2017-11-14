Северодвинец учил своих детей добру с помощью ремня и электропровода

Приговором Северодвинского городского суда 51-летний местный житель осуждён за истязание собственных детей — 14-летнего сына и 12-летней дочери. Также он обвинялся в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении со своими чадами.

Установлено, что в период с августа 2016 по январь 2017 гг. фигурант дела, используя даже самый незначительный повод, систематически наносил своим отпрыскам многочисленные удары ремнем и электрическим проводом, чем причинял детям физические и психические страдания. В итоге с заявлением в полицию обратилась супруга семейного тирана.

Свою вину обвиняемый не признал и пояснил, что наказывал сына и дочь за ложь, лень и непослушание, стремясь, чтобы выросли добрыми, порядочными и честными людьми.

Решенем суда отцу-истязателю по совокупности преступлений назначено наказание в виде трёх лет и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Кроме того, удовлетворены исковые требования прокурора, заявленные в интересах детей, о компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.