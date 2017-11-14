Одну из остановок Архангельска оснастят электронным табло

Информационное табло на появится на остановке общественного транспорта возле драматического театра. Оно будет уведомлять пассажиров о времени прибытия автобусов, отражать текущую дату и время, а также показывать информационной строкой социально-значимую информацию и рекламу.

Установка технической новинки происходить в рамках реализации проекта «Умная остановка». Предварительно были обследованы остановочные пункты в городе, на предмет определения приоритетных мест установки световых табло, а также изучен пассажиропоток.

Сейчас сделанная в Ярославле электронная панель проходит тестирование специалистами городского предприятия пассажирских перевозок.

Планируется, что в ближайшее время световым табло также будет оборудован и остановочный комплекс у кинотеатра «Мир».

Материл корпуса светового табло сделан из алюминиевого профиля. Изделие оснащено ударопрочной лицевой панелью с УФ-защитой, а электроника защищена от механических повреждений и неблагоприятных климатических условий, сообщает пресс-служба горадминистрации.