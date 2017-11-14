Одну из остановок Архангельска оснастят электронным табло

Установка технической новинки происходить в рамках реализации проекта «Умная остановка». Предварительно были обследованы остановочные пункты в городе, на предмет определения приоритетных мест установки световых табло, а также изучен пассажиропоток.
Сейчас сделанная в Ярославле электронная панель проходит тестирование специалистами городского предприятия пассажирских перевозок.
Планируется, что в ближайшее время световым табло также будет оборудован и остановочный комплекс у кинотеатра «Мир».
Материл корпуса светового табло сделан из алюминиевого профиля. Изделие оснащено ударопрочной лицевой панелью с УФ-защитой, а электроника защищена от механических повреждений и неблагоприятных климатических условий, сообщает пресс-служба горадминистрации.