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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/29/54187.html

Общество

Одну из остановок Архангельска оснастят электронным табло

Одну из остановок Архангельска оснастят электронным табло
Фото с сайта photonplay.com
Информационное табло на появится на остановке общественного транспорта возле драматического театра. Оно будет уведомлять пассажиров о времени прибытия автобусов, отражать текущую дату и время, а также показывать информационной строкой социально-значимую информацию и рекламу.

Установка технической новинки происходить в рамках реализации проекта «Умная остановка». Предварительно были обследованы остановочные пункты в городе, на предмет определения приоритетных мест установки световых табло, а также изучен пассажиропоток.

Сейчас сделанная в Ярославле электронная панель проходит тестирование специалистами городского предприятия пассажирских перевозок.

Планируется, что в ближайшее время световым табло также будет оборудован и остановочный комплекс у кинотеатра «Мир».

Материл корпуса светового табло сделан из алюминиевого профиля. Изделие оснащено ударопрочной лицевой панелью с УФ-защитой, а электроника защищена от механических повреждений и неблагоприятных климатических условий, сообщает пресс-служба горадминистрации.

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