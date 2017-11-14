Погодные условия в Поморье не меняются: снег, гололёд, минусовая температура Фото с сайта thelocal.se Сегодня, 29 ноября, в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет снег, на дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный и южный, порывами 5 -10 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от -1 до -6°, информирует Северный УГМС. В Архангельске сегодня синоптики обещают минус 3-4 °C, отсутствие осадков и слабый ветер. Нашли ошибку? Выделите текст,

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