Ветер юго-западный и южный, порывами 5 -10 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от -1 до -6°, информирует Северный УГМС.
В Архангельске сегодня синоптики обещают минус 3-4 °C, отсутствие осадков и слабый ветер.
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Среда, 29 ноября, 14:59
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/29/54185.html
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Погодные условия в Поморье не меняются: снег, гололёд, минусовая температура
Фото с сайта thelocal.se
Сегодня, 29 ноября, в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет снег, на дорогах возможна гололедица.
Ветер юго-западный и южный, порывами 5 -10 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от -1 до -6°, информирует Северный УГМС.
В Архангельске сегодня синоптики обещают минус 3-4 °C, отсутствие осадков и слабый ветер.
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