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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/28/54180.html

Общество

Центр семейной медицины появится в Архангельске в 2019 году

Центр семейной медицины появится в Архангельске в 2019 году
Новый медицинский центр появится в округе Майская горка в Архангельске. В активно развивающемся микрорайоне проживает более двадцати четырех тысяч человек, из них около шести тысяч человек составляют дети и подростки. И уже сегодня возможностей филиала второй городской поликлиники для их обслуживания не хватает.

Работа над решением вопроса строительства новой поликлиники для жителей округа началась ещё в 2014 году. По поручению губернатора Архангельской области Игоря Орлова был найден вариант решения проблемы с использованием механизма государственно-частного партнёрства между правительством Архангельской области и ООО «Семейная клиника», которое имеет большой опыт работы на рынке медицинских услуг.

Строительство медицинского центра включено в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области. В ноябре 2016 года после завершения всех юридических процедур региональное правительство  предоставило инвестору без торгов земельный участок площадью около 5700 квадратных метров на пересечении улиц Полины Осипенко и Прокопия Галушина. В настоящий момент проведены предпроектные и проектные работы. На площадке ведётся подготовка к проведению строительно-монтажных работ. Ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Реализация проекта позволит привлечь инвестиции в размере 120 миллионов рублей и создать до 180 новых рабочих мест.

Медицинское обслуживание населения округа Майская горка будет осуществляться бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.  

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков, в центре семейной медицины предполагается разместить три кабинета врачей общей практики и кабинет неотложной помощи, что позволит обеспечить первичной медико-санитарной помощью 10-15 тысяч жителей округа Майская горка. Также в центре можно будет пройти комплекс диагностических процедур – лабораторные исследования, УЗИ-диагностику, рентген-диагностику, МРТ.

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