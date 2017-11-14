Выставка о северных юнгах откроется в Архангельске

Фото с сайта администрации г. Архангельска

Потомкам отважных героев предлагают уникальную возможность – рассказать о предках широкой аудитории. В Северном морском музее в Архангельске откроется новый выставочный проект «Школы юнг – школы жизни».

Выставка призвана рассказать о непростой судьбе подростков военных лет, поступавших на обучение морскому делу в школы юнг: Северного Государственного морского пароходства, Беломорской военной флотилии, Наркомата рыбной промышленности СССР и Соловецких островов.

Посетителям представят реконструированные элементы помещений, в которых жили и учились юнги и их наставники.

В рамках выставки каждую неделю в музее будет проводиться бесплатный лекторий – проект, рассказывающий о боевых действиях, сопровождавших быт юнг, о личной судьбе учеников, процессе их обучения, наставниках и учителях, послевоенной жизни юношей.

Северный морской музей приглашает горожан принять участие в этом проекте. По словам организаторов, потомкам юнг будет предоставляться возможность поделиться с публикой историей своей семьи. Таким образом, желающие смогут рассказать об отрочестве своих предков.