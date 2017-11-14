Архангельский центр СПИД стал частью кожно-венерологического диспансера

Центр СПИД в Архангельске объединили с кожно-венерологическим диспансером. Ранее данное учреждение переехало из здания на проспекте Чумбарова-Лучинского, 20.

Архангельский клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями размещался там с 1992 года. Но, по словам заместителя министра здравоохранения Архангельской области Ольги Тюриковой, переезд связан с техническим состоянием здания, которое требовало не просто ремонта, а масштабной реставрации.

«Нами была проведена большая аналитическая работа, и наиболее оптимальным вариантом решения вопроса стало присоединение центра СПИД к Архангельскому клиническому кожно-венерологическому диспансеру. СПИД-центр принимает пациентов в новых условиях. Процесс переезда был организован так, что его работа не останавливалась ни на один день. Теперь помощь для пациентов стала более доступной. Это связано с увеличением времени приема в рабочие дни. Теперь центр работает с 8 утра до 20 вечера и по субботам», — цитирует слова Ольги Тюриковой ИА «Регион 29».

Главный врач кожно-венерологического диспансера Константин Барышков сообщил, что центр сохранил свою структуру, медперсонал. Благодаря объединению в помещениях диспансера удалось сделать ремонт, открыть новую современную лабораторию.

«Такие же центры есть в 16 регионах страны, шесть из них находятся в составе кождиспансеров. У нашего диспансера есть лицензия, которая позволяет оказывать помощь ВИЧ-инфицированным. Вся суть центра СПИД сохранилась, оказание услуг осталось на прежнем уровне. В настоящее время мы завершаем ремонтные работы, к концу года работа центра будет окончательно выстроена», — сообщил он.