В столице Поморья тестируется новая система уличного освещения

МУП «Горсвет» тестирует энергоэффективную систему освещения в Архангельске. Новые светодиодные светильники установлены на улице Свободы.

Предприятие уже провело работу по замене существующих светильников на светодиодные на отдельно взятом участке системы наружного освещения. Одновременно смонтирован дополнительный участок наружного освещения по улице Свободы от проспекта Новгородский до проспекта Советских Космонавтов. До этого в указанном месте уличное освещение отсутствовало.

Согласно предварительным прогнозам, потребление электрической энергии на данном участке системы наружного освещения снизится почти в два раза.

Предварительно «Горсвет» провёл лабораторные и полевые исследования большого числа светодиодных светильников, доступных для приобретения. Были изучены и дополнительно измерены светотехнические параметры работы таких светильников. Также проанализированы возможные сроки окупаемости мероприятий по замене существующих светильников, проведено опробование работы фонарей в реальных условиях на улицах города.

Смонтированная линия энергоэффективного освещения будет тестироваться. После этого специалисты примут решение о целесообразности дальнейшей замены светильников - уже на других участках, сообщает пресс-служба горадминистрации.