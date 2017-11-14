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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/28/54173.html

Общество

В Архангельске отметили 90-летие профессора-хирурга Николая Бычихина

В Архангельске отметили 90-летие профессора-хирурга Николая Бычихина
фото музея истории медицины СГМУ
Сегодня медицинская общественность Архангельска отмечает 90-летие со дня рождения известного хирурга, профессора, многолетнего ректора медицинского института Николая Бычихина.

Утром коллеги и друзья Николая Прокопьевича возложили цветы к его могиле на Жаровихинском кладбище. А днем в здании СГМУ пройдет вечер памяти и демонстрация электронного варианта фотокниги и студенческого фильма о профессоре Бычихине. Своими воспоминаниями поделятся медики, работавшие с именитым хирургом. 

Николай Бычихин родился 28 ноября 1927 г. в деревне Митино Усть-Алексеевского района Вологодской области. Окончил Великоустюгскую фельдшерско-акушерскую школу. Окончил АГМИ в 1957 году.  В 1960 году поступил в аспирантуру при кафедре общей хирургии, возглавляемой крупным российским ученым-хирургом, профессором Георгием Орловым. По окончании аспирантуры был направлен на работу в АГМИ. Работал ассистентом кафедры общей хирургии АГМИ, где прошел путь до профессора, заведующего кафедрой. Доктор медицинских наук (1973), профессор (1974).

В 1965 году Бычихин был назначен на должность ректора Архангельского государственного медицинского института, в которой он работал 22 года. Как ректор АГМИ, профессор внес значительный вклад в развитие медицинского образования на Европейском Севере. В этот период расширялась материальная база института - были построены центральный учебный корпус, лекционные залы в городской больнице и областной онкологической, а также студенческие общежития на улицах Вологодской и Тимме.

Скончался 28 сентября 1987 г. Похоронен в Архангельске на Жаровихинском кладбище. 

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