Архангельская область стала более трезвой

В рамках федерального проекта «Трезвая Россия» обнародован «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации — 2017». Исследование было проведено с целью получения независимой и объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.

По результатам проделанной работы год самыми непьющими субъектами РФ вновь оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее тяготеющих к горячительному - Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Архангельская область в данном «хит-параде» занимает 64-ю позицию из 85-ти. Её показатель употребления спиртного равен 37,48 баллам. По сравнению с прошлым годом мы поднялись на восемь пунктов, что свидетельствует о усилении позиций трезвости в нашем краю. По обе стороны от Поморья разместились соседняя Вологодская область (63-место) и дальневосточный Приморский край (65-е место).

При составлении рейтинга использовались сведения из открытых источников и ведомственной статистики, касающиеся числа умерших от отравления алкоголем, количества больных алкоголизмом, ситуации с преступностью на «алкогольной» почве, а также дней и часов запрета продажи спиртного.