Архангелогородцев ждут на «Днях Швеции»

В областном центре с 30 ноября по 2 декабря генеральное консульство Швеции в Санкт-Петербурге в третий раз проводит «Дни Швеции в Архангельске».

В программе фестиваля значатся главные принципы регионального сотрудничества: открытость, доступность и уважение к окружающему миру и друг другу. В деловую программу «Дней Швеции» войдут два круглых стола с участием шведских экспертов. Темами обсуждения станет разумное лесопользование, а также перспективы регионального сотрудничества в области устойчивого развития и социальной инклюзии.

Культурная программа фестиваля включает два основных блока. Блок творческих и танцевальных мастер-классов будет интересен как специалистам в культурной и социальной сфере, так и молодёжи, увлечённой современным уличным танцем. Во второй блок войдут публичные лекции о современной шведской культуре и обществе.

Также по традиции в программу фестиваля войдут кинопоказы. На этот раз будут представлены два примера женского кинематографа Швеции последних лет: лучший документальный фильм Швеции 2017 года «Марта и Ники», повествующий о современной культуре хип-хопа, и экранизация классического романа Ядльмара Седерберга «Серьёзная игра».

Наряду с этим вниманию горожан будет представлена выставка «Лесная страна Швеция», демонстрирующая лучшие образцы современного деревянного зодчества Швеции, сообщает пресс-служба горадминистрации.