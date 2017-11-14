В Архангельской области выращено 16 миллионов сеянцев

Сотрудники подведомственных министерству природных ресурсов и ЛПК Архангельской области лесничеств завершили приемку работ, направленных на обеспечение лесовосстановления.

В этом году объемы лесовосстановления составили 65 тысяч гектаров. В последние годы в регионе реализуется принцип, согласно которому ежегодные площади лесовосстановления, сопоставимы с площадями проведенных рубок, сообщает региональное министерство природных ресурсов и ЛПК.

Среди муниципальных образований региона наибольшие объемы лесовосстановления обеспечили Виноградовский (5148 га) Верхнетоемский ( 5110 га), Устьянский (4404 га) районы.

В Вельском районе в этом году были заложены лесные культуры сосны из сеянцев с улучшенными наследственными свойствами. Через несколько лет здесь планируют собирать элитный семенной материал.

Следует отметить, что 2017 год также стал рекордным и по количеству выращенных в области сенцев – более 16 миллионов штук. Из них более шести миллионов – это посадочный материал с закрытой корневой системой.

В 2016-м лесовосстановительные работы в Архангельской области были проведены на площади в 63,5 тысячи гектаров. Это является вторым результатом по стране.