Онежские семьи несколько лет не могли получить от властей законное жильё

При содействии судебных приставов сразу три семьи в Онеге переехали из ветхого в благоустроенное жильё. Исполнительные производства находились на исполнении у местных судебных приставов.

Одно судебное решение не было исполнено с 2011 года, ещё два — с 2012-го.

По решению суда муниципальные власти были обязано предоставить благоустроенное жилье трём семьям в черте города. Однако длительность неисполнения судебных решений райадминистрация объясняла отсутствием денежных средств для приобретения жилья и отсутствием свободных жилых помещений. Однако данное обстоятельств не освобождает от необходимости исполнения судебных решений.

Поскольку в добровольный для исполнения судебных решений срок жильё предоставлено не было, с МО «Онежский район» был взыскан исполнительский сбор, а районный глава был предупреждён об уголовной ответственности. Неоднократно с администрации-должника взыскивались административные штрафы.

Контроль со стороны судебного пристава-исполнителя заставил власти района приложить максимум усилий для привлечения денежных средств на покупку жилого помещения.

В настоящее время жильё приобретено. Между администрацией МО и гражданами заключены договора социального найма. Две семьи получили двухкомнатные квартиры, одна семья — трехкомнатную. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба регионального УФССП.