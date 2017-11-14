Новости дня

Убийцы коряжемского сапожника предстанут перед судом

В столице Поморья тестируется новая система уличного освещения

Заслуженные награды представителям поморского спорта

Росгвардия пресекла ножевую драку возле архангельского ресторана

Мобильная версия 16+

Вторник, 28 ноября, 16:06

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/28/54166.html

Общество

Онежские семьи несколько лет не могли получить от властей законное жильё

Онежские семьи несколько лет не могли получить от властей законное жильё
Фото с сайта westoxon.gov.uk
При содействии судебных приставов сразу три семьи в Онеге переехали из ветхого в благоустроенное жильё. Исполнительные производства находились на исполнении у местных судебных приставов.

Одно судебное решение не было исполнено с 2011 года, ещё два — с 2012-го.

По решению суда муниципальные власти были обязано предоставить благоустроенное жилье трём семьям в черте города. Однако длительность неисполнения судебных решений райадминистрация объясняла отсутствием денежных средств для приобретения жилья и отсутствием свободных жилых помещений. Однако данное обстоятельств не освобождает от необходимости исполнения судебных решений.

Поскольку в добровольный для исполнения судебных решений срок жильё предоставлено не было, с МО «Онежский район» был взыскан исполнительский сбор, а районный глава был предупреждён об уголовной ответственности. Неоднократно с администрации-должника взыскивались административные штрафы.

Контроль со стороны судебного пристава-исполнителя заставил власти района приложить максимум усилий для привлечения денежных средств на покупку жилого помещения.

В настоящее время жильё приобретено. Между администрацией МО и гражданами заключены договора социального найма. Две семьи получили двухкомнатные квартиры, одна семья — трехкомнатную. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Сегодня 09:54

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельская область стала более трезвойСегодня 12:05

Во вторник в Поморье сохранится снежная погодаСегодня 09:16

Команду Годзиша пополнил бывший министр ОрловаВчера 14:11
4 комментария

Директор архангельского «Водоканала» Эдуард Смелов стал фигурантом уголовного делаВчера 12:26
4 комментария

Право на нерождениеВчера 11:49
8 комментариев

Реклама
Общество

В столице Поморья тестируется новая система уличного освещенияСегодня 14:46

В Архангельске отметили 90-летие профессора-хирурга Николая БычихинаСегодня 13:37

Архангельская область стала более трезвойСегодня 12:05

Архангелогородцев ждут на «Днях Швеции»Сегодня 11:32

В Архангельской области выращено 16 миллионов сеянцевСегодня 11:04

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В столице Поморья тестируется новая система уличного освещения

В Архангельске отметили 90-летие профессора-хирурга Николая Бычихина

Архангельская область стала более трезвой

Архангелогородцев ждут на «Днях Швеции»

В Архангельской области выращено 16 миллионов сеянцев

Группа «Илим» привлекла кредит в размере 500 млн долларов США

В Поморье 140 тысяч семей пользуются интернетом от «Ростелекома»

Бюджетникам Поморья проиндексируют зарплату

АЦБК начал полевые работы по оценке энергетического потенциала свалочного газа

Архангельская область получит 160 миллиардов рублей в виде инвестиций

Команду Годзиша пополнил бывший министр Орлова

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Убийцы коряжемского сапожника предстанут перед судом

Росгвардия пресекла ножевую драку возле архангельского ресторана

Вынесен приговор по делу о жестокой расправе в гаражном кооперативе Архангельска

В Каргопольском районе три часа горел жилой дом

Возвращение долга по-холмогорски: избиение, плен и угроза отпилить руку

Заслуженные награды представителям поморского спорта

В Северодвинске будут сражаться на мечах

Флорболисты Поморья вступили в борьбу за медали

Футболисты «Армиды» - обладатели Кубка Поморья

В ожидании перемен «Водник» вновь пропускает семь мячей

Про зверюшек и людей. В Молодежном театре прошел сеанс психотерапии

На фестиваль «Arctic open» приглашены кинематографисты из восьми стран

Архангелогородцы смогут посетить традиционную выставку козуль

В центре Москвы открылась памятная доска в честь худрука Северного хора Нины Мешко

Межрегиональный музейный форум стартовал в Архангельске
СМИ — Информационное агентство «Двина-Информ».
Номер свидетельства ИА № ФС 77-56253 от 28.11.2013. Учредитель: общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Норд Медиа Компани».

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru