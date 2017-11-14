Во вторник в Поморье сохранится снежная погода Фото с сайта billingsgazette.com Сегодня, 28 ноября, в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшой и умеренный снег, мокрый снег, гололёд. Ожидается южный и юго-западный ветер порывами 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от 0 до -5°, сообщают в Северном УГМС. В Архангельске прогнозируются минус 2-3 градуса, обложной снег, гололёд и слабый ветер. Нашли ошибку? Выделите текст,

нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам. Сегодня 09:16