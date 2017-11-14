Ожидается южный и юго-западный ветер порывами 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от 0 до -5°, сообщают в Северном УГМС.
В Архангельске прогнозируются минус 2-3 градуса, обложной снег, гололёд и слабый ветер.
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Вторник, 28 ноября, 16:06
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/28/54165.html
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Во вторник в Поморье сохранится снежная погода
Фото с сайта billingsgazette.com
Сегодня, 28 ноября, в Архангельской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны небольшой и умеренный снег, мокрый снег, гололёд.
Ожидается южный и юго-западный ветер порывами 5-10 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит от 0 до -5°, сообщают в Северном УГМС.
В Архангельске прогнозируются минус 2-3 градуса, обложной снег, гололёд и слабый ветер.
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