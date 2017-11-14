Ледовая переправа на Кегостров будет стоить полтора миллиона рублей

Администрация Октябрьского округа Архангельска заключила муниципальный контракт. В соответствии с ним будет монтироваться ледовая переправа между центром города и Кегостровом.

На обеспечение транспортной доступности кегостровцев из муниципального бюджета будет затрачена сумма в один миллион 683 тысяч рублей. По условиям контракта, подрядчик должен осуществлять работы по монтажу, содержанию и демонтажу пешеходной ледовой переправы в створе Пур-Наволок – остров Кего. Её общая протяженность составит не менее 2500 погонных метров.

Предусмотрена установка временной ЛЭП по вмороженным в лед деревянным опорам высотой не менее четырёх с половиной метров и количеством 75 штук.

Для обеспечения надлежащего санитарного состояния пешеходной ледовой переправы обслуживающий персонал должен осуществлять её очистку от мусора и снега, обработку противогололедными реагентами. При этом уборка снега должна проводиться до восьми часов утра, а при сильных снегопадах - дважды в день, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Подрядчик обязан смонтировать и временные пешеходные мостковые переходы, состоящие из трапов, для обеспечения возможности перемещения через судовой ход. С каждой стороны они должны быть оборудованы легкосъемными поручнями.