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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/27/54159.html

Общество

В Архангельске запрещён выход на лёд

В Архангельске запрещён выход на лёд
Фото с сайта администрации г. Архангельска
С наступлением заморозков на водоёмах города появляется первый лёд. Сотрудники городского центра гражданской защиты напоминают о правилах безопасности вблизи водоемов и на водоемах в осенний период.

На данный момент толщина льда на неподвижных участках составляет всего три сантиметра. Для выхода на лед условия в настоящее время еще не сложились, а повышение температуры воздуха к выходным дням скажется на уменьшении прочности льда. Образовавшийся первый ледяной покров привлекает детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его на прочность.

Период ледостава может быть очень опасен. Ледовое покрытие на реках и озерах не везде замерзает равномерно. Где-то оно может быть крепким, а где-то тонким, как лист бумаги. Забывая об опасности или по незнанию, дети очень часто выбегают на водоемы, радуясь первому льду.

Молочно-мутный лед с желтым оттенком считается непрочным и тонким. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания.

Наиболее тонким лед бывает в местах поворота реки, где течение более быстрое. Это же можно сказать и про места вокруг выступающих из воды свай и остатков растительности, в местах слива технологических отходов, под мостами.

При температуре воды 3-5 градусов выше ноля, взрослый человек сможет продержаться в воде от силы 10 минут, ребенок и того меньше.

Для того чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать правила безопасности вблизи и на водоемах в осенний период.

Позвонить в Архангельскую областную службу спасения абонентам всех операторов мобильной связи можно по телефону 112.

Городская служба спасения – 420-112, 420-087, 8-902-703-87-52.

С мобильного телефона (все операторы связи) экстренные службы можно вызвать по следующим номерам: «101», «102», «103», «104».

 

Вчера 17:01

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