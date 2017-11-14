Выбран молодой дублёр главы Архангельска

В городской администрации состоялся очный этап конкурса на дублёра главы Архангельска. В конкурсе на должность дублера приняли участие 10 молодых и активных архангелогородцев.

По условиям конкурса на очный этап конкурса были отобраны трое участников с наиболее интересными идеями по развитию молодежной политики в городе и улучшению жизни молодежи в целом. Ими стали Никита Модянов, Ксения Бидная, Павел Заозерский.

В итоге победа досталась Павлу Заозерскому. Ему 28 лет, он работает в сфере строительства и является членом попечительского совета Федерации кудо в Архангельске (клуб «Архангелъ»).

«Я уверен, что молодежную политику надо строить в соответствии с предпочтениями самой молодежи. Таким образом, следует создать целостную систему развития потенциала молодёжи, основным принципом которой станет ориентация на формирования благоприятной среды для самореализации молодёжных движений. Жизнь молодёжи в Архангельске должна быть, в первую очередь, интересной, насыщенной и успешной на политической арене — это главное, к чему мы, должны прийти, объединив наши усилия», - поделился своей гражданской позицией новоиспечённый дублёр градоначальника.

В своей должности Павел Заозерский уже принял участие в рабочей поездке Игоря Годзиша в Северный округ Архангельска, сообщает пресс-служба горадминистрации.