Нефтяник из НАО осуждён за дачу вязтки

Вступил в законную силу приговор Дорогомиловского районного суда г. Москвы в отношении руководящего сотрудника АО «Ненецкая нефтяная компания» Валерия Башмакова. Он признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере и посредничестве во взяточничестве.

Ему назначено наказание в виде лишения трёх с половиной лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Установлено, что в 2015-2016 гг. Башмаков, являвшийся заместителям генерального директора АО «ННК», неоднократно передавал заместителю начальника управления МЧС России Олегу Заносову крупные суммы денежных средств. Делалось это в целях незаконного получения положительного заключения государственной экологической экспертизы планов действий по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов для ряда судовладельческих и нефтяных компаний региона.

В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий Башмаков был задержан с поличным сотрудниками ФСБ при получении от руководителя судовладельческой компании денежных средств в размере 600 тысяч рублей. Эти деньги являлись частью взятки за получение компанией положительного заключения государственной экологической экспертизы. Спецоперация в отношении злоумышленников одновременно проводилась на территории Москвы, Архангельска и Санкт-Петербурга.

Приговором Московского гарнизонного военного суда Олег Заносов также признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений с назначением наказания в виде лишения свободы на срок четыре года условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Данный приговор в законную силу не вступил в связи с обжалованием сторонами процесса, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.