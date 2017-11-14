В Северодвинске в 2018 году заменят полторы сотни лифтов

Об этом на внеочередной сессии Совета депутатов Северодвинска заявил генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Александр Бараев. Он специально прибыл в город корабелов, чтобы ответить на вопросы народных избранников.

По его словам, в этом году в пяти муниципалитетах производится замена 300 пассажирских лифтов, 144 из них обновляют в Северодвинске.

Александр Бараев пояснил, что по контракту все ведущиеся работы должны быть завершены к концу декабря. Но в сентябре изменилось законодательство. Теперь новый подъёмный механизм нужно застраховать и получить заключение Ростехнадзора.

«Чтобы не срывать срок, установленный контрактом, принято решение в этом году не приступать к работам в четырёх домах на улицах Трухинова, 3, Юбилейная, 7, 23 и Советских Космонавтов, 16», - сообщил директор фонда.

Депутаты поинтересовались, кто платит за электроэнергию, используемую при производстве работ. Александр Бараев ответил, что компенсации за электричество получает управляющая организация, а на счетах жителей это не сказывается.

Новое оборудование подолгу находилось у подъездов под открытым небом - на это обращали внимание многие северодвинцы. Руководитель фонда предложил обязать исполнителей работ организовывать крытые площадки для складирования.