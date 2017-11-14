Новости дня

В Архангельске запрещён выход на лёд

В Мирном безработный утащил спиртное из магазина

В Архангельской области открылась «горячая линия» по ВИЧ

Выбран молодой дублёр главы Архангельска

Мобильная версия 16+

Понедельник, 27 ноября, 18:17

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/27/54152.html

Общество

Директор архангельского «Водоканала» Эдуард Смелов стал фигурантом уголовного дела

Директор архангельского «Водоканала» Эдуард Смелов стал фигурантом уголовного дела
Фото с сайта администрации г. Архангельска
Прокуратура области провела проверку МУП «Водоканал». В ходе неё были установлены факты привлечения для оказания юридических услуг (при наличии в штате предприятия 12 сотрудников юридической службы) сторонней организации – ООО «ФБ-Групп».

В 2016-2017 годах «Водоканалом» с указанной организацией были заключены договоры на оказание юридических услуг на общую сумму около 23 с половиной миллионов рублей. В том числе — и на представление интересов МУПа при оспаривании в суде постановлений областного агентства по тарифам и ценам и министерства ТЭК и ЖКХ. При этом часть судебных расходов была взыскана с исполнительных органов власти.

Всё вышесказанное свидетельствует о незаконных действиях директора «Водоканала Эдуарда Смелова. По материалам прокурорской проверки следственным управлением УМВД России по г. Архангельску в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Главе администрации Архангельска Игорю Годзишу внесено представление.

Сегодня 12:26

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Команду Годзиша пополнил бывший министр ОрловаСегодня 14:11

Право на нерождениеСегодня 11:49
2 комментария

Новая трудовая неделя в Поморье вновь начнётся с мокрого снегаСегодня 09:16

В ожидании перемен «Водник» вновь пропускает семь мячейВчера 11:43
3 комментария

Непонятная погода: потепление, гололед, мокрый снегВчера 10:50

Реклама
Общество

В Архангельске запрещён выход на лёдСегодня 17:01

В Мирном безработный утащил спиртное из магазинаСегодня 16:15

В Архангельской области открылась «горячая линия» по ВИЧСегодня 15:31

Выбран молодой дублёр главы АрхангельскаСегодня 15:13

Нефтяник из НАО осуждён за дачу вязткиСегодня 14:19

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске запрещён выход на лёд

В Мирном безработный утащил спиртное из магазина

В Архангельской области открылась «горячая линия» по ВИЧ

Выбран молодой дублёр главы Архангельска

Нефтяник из НАО осуждён за дачу вязтки

В Поморье 140 тысяч семей пользуются интернетом от «Ростелекома»

Бюджетникам Поморья проиндексируют зарплату

АЦБК начал полевые работы по оценке энергетического потенциала свалочного газа

Архангельская область получит 160 миллиардов рублей в виде инвестиций

В столице Поморья провели Дни Новодвинска

Команду Годзиша пополнил бывший министр Орлова

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Житель Няндомы противозаконно прорвался в квартиру к знакомой для разговора

Под покровом ночи в Котласе полыхнула баня

В Ленском районе при пожаре спасли двух человек

Молодой архангелогородец едва не погиб, пытаясь перейти реку по льду

Полицейские Архангельска задержали юношу-рецидивиста с наркотиком

Футболисты «Армиды» - обладатели Кубка Поморья

В ожидании перемен «Водник» вновь пропускает семь мячей

Александра Румянцева хотят пожизненно отстранить от участия в Олимпиадах

Дублёры «Водника» уступают только хоккеистам «Мурмана»

Северяне взяли «серебро» на первенстве России по настольному теннису

Про зверюшек и людей. В Молодежном театре прошел сеанс психотерапии

На фестиваль «Arctic open» приглашены кинематографисты из восьми стран

Архангелогородцы смогут посетить традиционную выставку козуль

В центре Москвы открылась памятная доска в честь худрука Северного хора Нины Мешко

Межрегиональный музейный форум стартовал в Архангельске
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru