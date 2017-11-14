Директор архангельского «Водоканала» Эдуард Смелов стал фигурантом уголовного дела

Прокуратура области провела проверку МУП «Водоканал». В ходе неё были установлены факты привлечения для оказания юридических услуг (при наличии в штате предприятия 12 сотрудников юридической службы) сторонней организации – ООО «ФБ-Групп».

В 2016-2017 годах «Водоканалом» с указанной организацией были заключены договоры на оказание юридических услуг на общую сумму около 23 с половиной миллионов рублей. В том числе — и на представление интересов МУПа при оспаривании в суде постановлений областного агентства по тарифам и ценам и министерства ТЭК и ЖКХ. При этом часть судебных расходов была взыскана с исполнительных органов власти.

Всё вышесказанное свидетельствует о незаконных действиях директора «Водоканала Эдуарда Смелова. По материалам прокурорской проверки следственным управлением УМВД России по г. Архангельску в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Главе администрации Архангельска Игорю Годзишу внесено представление.