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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/27/54151.html

Общество

Право на нерождение

Право на нерождение
Прошлая неделя в Архангельске ознаменовалась акцией православной общественности. Вновь заявили о себе противники искусственного прерывания беременности, устроившие показательные фотографирования с плакатами антиабортной направленности возле зданий органов госвласти. Снимки потом были выложены в Интернет.

Безусловно, каждый в нашей стране имеет право на самовыражение относительно конкретной социальной позиции. Но когда какую-то эту самую позицию пытаются навязать большинству, которое с ней не согласно, то тут уже возникают закономерные вопросы.

Архангельские пикеты стали составной частью всероссийской акции, устроенной движением «За жизнь!». Указанное объединение ставит целью на законодательном уровне повсеместно в стране запретить женщинам России избавляться от нерождённых детей. Для этого они собрали со всех углов нашей необъятной Родины более миллиона подписей и передали их в администрацию президента РФ. Что будет дальше и будет ли – покажет время. Однако сама по себе подобная инициатива заставила забурлить многие умы. Особенно это заметно в виртуальном пространстве, где идут настоящие схватки, а то и вовсе ожесточенные баталии между сторонниками и противниками абортного табу.

Те, кто ратует за наложение запрета (в основном, это ими являются упомянутые приверженцы религиозного уклада, к которым примыкают представители ультрапатриотического течения) аргументируют свою позицию предельно просто: аборт – смертный и тяжкий грех. Часто к этому ещё добавляются слёзные суждения о «вымирающей России», оказавшейся в таковом положении из-за разгула «вседозволенного либерализма». Их оппоненты не менее решительно отбиваются аргументами о недопустимости насилия над правом выбора.

Современное российское государство предоставляет своим гражданкам право самим решать, доводить ли беременность до логического завершения или заглушить её на корню. Надо заметить, весьма цивилизованный принцип, характерный для демократических стандартов. Времена царского самодержавия и тиранической сталинщины, когда за аборты гнали этапами в Сибирь и ссылали в колымские лагеря, канули в прошлое – пора бы уже смириться с этим. Возврата туда быть не может. Уже много десятилетий женщина сама вольна выбирать, стоит ли оставлять ей плод внутри себя. Невероятно сложный выбор, сопряжённый с болью и слезами. Но давайте учитывать то, сколь суровы наши отечественные финансово-экономические реалии. Ну сравните сами: «детское» пособие – кот наплакал, а затраты на содержание ребёнка ну просто огромны. А цены-то, надо сказать, прыгают ввысь спринтерскими темпами. Для семей, уже имеющих детей, дополнительные расходы подобного типа чреваты серьезными проблемами, если не сказать круче – разорением. Уровень жизни у нас достаточно низок (особенно в Архангельске), поэтому желание отдельных гражданок и семейных пар не обзаводиться потомством находит вполне закономерное объяснение. Плюс давайте не сбрасывать со счёта категорию тех, кто не настроен на деторождение в принципе – так называемых «чайлдфри».

Дискуссия насчёт возможного запрета абортов порождала и порождает самые ожесточённые споры. Однако радетели за «искоренение греха» явно находятся в меньшинстве – общественное мнение не на их стороне. Подавляющее большинство россиян и россиянок категорически не приветствует подобные ограничения, не желая обрекать себя и потомство на нищенское существование. И никакими увещеваниями к покаянию в грехе и воззваниями к улучшению демографической ситуации их не переубедить. И не стоит ориентироваться на Чили или Филиппины, где аборты вне закона целиком и полностью. Филиппины – это Филиппины, а мы – это мы. Запрет ни к чему хорошему никогда не приводил. Избитая истина. То, что нельзя сделать легально, всегда осуществляется подпольно. Со всеми вытекающими последствиями в виде многочисленных летальных исходов. Примеров в истории (как в отечественной, так и зарубежной) предостаточно.

Если уж и отбирать, то пренепременно необходимо давать что-то взамен. Например, повышать до достойного уровня социальные пособия и выплаты. Дабы можно было жить, а не выживать, и должным образом взращивать потомство. Без этого призывы поднимать демографию и беспрестанные разговоры о грехе тут малоэффективны. Ровно как и публичные акции подобной направленности. Хотя, дети, безусловно, это великое счастье.

Константин Таганов, Сегодня 11:49

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Комментарии
Из слов первого лица, сегодня 13:58

Правительству виднее сколько нужно населения в районах севера страны.

А , сегодня 17:51

друзья-то помирились? Костя вернулся к Леше?
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