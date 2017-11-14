Майская Горка обретёт центр семейной медицины в 2019 году

Работа над решением вопроса строительства новой поликлиники для жителей округа началась ещё в 2014 году. Для этого был найден вариант решения проблемы с использованием механизма государственно-частного партнёрства между правительством Архангельской области и ООО «Семейная клиника», которое имеет большой опыт работы на рынке медицинских услуг.
Так, в рамках соглашения между правительством Архангельской области и обществом с ограниченной ответственностью «Семейная клиника» в округе Майская горка в настоящее время реализуется масштабный проект по созданию центра семейной медицины.
Строительство медицинского центра включено в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области. В ноябре 2016 года после завершения всех юридических процедур региональное правительство предоставило инвестору без торгов земельный участок площадью около 5700 квадратных метров на пересечении улиц Полины Осипенко и Прокопия Галушина. В настоящий момент проведены предпроектные и проектные работы. На площадке ведётся подготовка к проведению строительно-монтажных работ. Ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Реализация проекта позволит привлечь инвестиции в размере 120 миллионов рублей и создать до 180 новых рабочих мест.
Медицинское обслуживание населения округа Майская горка будет осуществляться бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.
По словам заместитель министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков, в центре семейной медицины предполагается разместить три кабинета врачей общей практики и кабинет неотложной помощи, что позволит обеспечить первичной медико-санитарной помощью 10-15 тысяч жителей округа Майская горка. Также в центре можно будет пройти комплекс диагностических процедур – лабораторные исследования, УЗИ-диагностику, рентген-диагностику, МРТ.
Сразу видно - впереди выборы! Снова речь с обещаниями. Помню Павленко при первых выборах обещал эту поликлинику и вернуть троллейбусы. Даже совершил вояж на Усть-Двинскую. А сейчас на территории троллейбусного парка супермаркет. А про поликлинику - отдали место частнику на новый супермаркет. Построят как на Обводном ветеринарную лечебницу и через год перевели в статус магазина. Схема наработана. Не удивлюсь если построят 3- этажное здание с магазином а на 3 этаже платную зубную клинику. Пример - на пересечении Галушина и Ленинградский - магазин ОКУНЬ и ЕВРОСТОМ.