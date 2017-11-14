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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/27/54150.html

Общество

Майская Горка обретёт центр семейной медицины в 2019 году

Майская Горка обретёт центр семейной медицины в 2019 году
Фото с сайта awesomenesstv.com
Новый медицинский центр появится в округе Майская горка, где существует проблема доступности медицинской помощи. В активно развивающемся микрорайоне с комплексной жилой застройкой проживает более двадцати четырех тысяч человек, из них около шести тысяч человек составляют дети и подростки. И уже сегодня возможностей филиала второй городской поликлиники для их обслуживания не хватает.

Работа над решением вопроса строительства новой поликлиники для жителей округа началась ещё в 2014 году. Для этого был найден вариант решения проблемы с использованием механизма государственно-частного партнёрства между правительством Архангельской области и ООО «Семейная клиника», которое имеет большой опыт работы на рынке медицинских услуг.

Так, в рамках соглашения между правительством Архангельской области и обществом с ограниченной ответственностью «Семейная клиника» в округе Майская горка в настоящее время реализуется масштабный проект по созданию центра семейной медицины.

Строительство медицинского центра включено в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области. В ноябре 2016 года после завершения всех юридических процедур региональное правительство предоставило инвестору без торгов земельный участок площадью около 5700 квадратных метров на пересечении улиц Полины Осипенко и Прокопия Галушина. В настоящий момент проведены предпроектные и проектные работы. На площадке ведётся подготовка к проведению строительно-монтажных работ. Ввод центра в эксплуатацию запланирован на 2019 год. Реализация проекта позволит привлечь инвестиции в размере 120 миллионов рублей и создать до 180 новых рабочих мест.

Медицинское обслуживание населения округа Майская горка будет осуществляться бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.

По словам заместитель министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков, в центре семейной медицины предполагается разместить три кабинета врачей общей практики и кабинет неотложной помощи, что позволит обеспечить первичной медико-санитарной помощью 10-15 тысяч жителей округа Майская горка. Также в центре можно будет пройти комплекс диагностических процедур – лабораторные исследования, УЗИ-диагностику, рентген-диагностику, МРТ.

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Комментарии
Гномик, сегодня 12:46

Сразу видно - впереди выборы! Снова речь с обещаниями. Помню Павленко при первых выборах обещал эту поликлинику и вернуть троллейбусы. Даже совершил вояж на Усть-Двинскую. А сейчас на территории троллейбусного парка супермаркет. А про поликлинику - отдали место частнику на новый супермаркет. Построят как на Обводном ветеринарную лечебницу и через год перевели в статус магазина. Схема наработана. Не удивлюсь если построят 3- этажное здание с магазином а на 3 этаже платную зубную клинику. Пример - на пересечении Галушина и Ленинградский - магазин ОКУНЬ и ЕВРОСТОМ.
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