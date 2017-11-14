«Закредитованный» северянин выплатил 270 тысяч рублей ради заграницы

Гражданин К. из Няндомы, согласно судебному решению, был обязан выплатить в пользу кредитной организации более 272 тысяч рублей. Но добровольно делать это он не спешил.

В связи с тем, что в срок для добровольного исполнения от должника не поступило ни копейки, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с него исполнительского сбора. Кроме этого, гражданин К. был ограничен в праве выезда за пределы РФ.

И, как оказалось, последняя мера возымела свой эффект. Должник явился в отдел судебных приставов с просьбой отменить постановление об ограничении права выезда. Он пояснил, в ближайшее время у него планируется выезд за границу. Судебный пристав-исполнитель, в свою очередь, разъяснил мужчине, что отменена данного запрета возможна только при полном погашении задолженности.

Неплательщику ничего не оставалось как исполнить это требование. Через несколько дней долг в полном объеме был им оплачен. Кроме этого, порядка 20 тысяч рублей исполнительского сбора он заплатил за неисполнение судебного решения в срок для добровольного исполнения, сообщает пресс-служба регионального УФССП.