Лучшие родители Поморья получили награды

Торжественная церемония состоялась в рамках декады семьи во Дворце детского и юношеского творчества. В этом году знаком отличия «Материнская слава» награждены шесть многодетных матерей, достойно воспитавшие пятерых и более детей.

Знак отличия «Материнская слава» I степени:

Замятина Татьяна Григорьевна (Каргопольский район);

Знак отличия «Материнская слава» II степени:

Хохлова Светлана Александровна (Мезенский район);

Знак отличия «Материнская слава» III степени:

Васильевская Елена Валерьевна (Вельский район)

Перина Надежда Александровна (Онежский район)

Пинчукова Анна Владимировна (Новодвинск);

Шегай Светлана Сергеевна (Плесецкий район).

С 2009 года в Поморье в третье воскресенье ноября отмечается День отца. На праздничном мероприятии заместитель председателя регионального правительства Екатерина Прокопьева вручила благодарности и благодарственные письма губернатора Архангельской области отцам, достойно воспитавшим детей. В их числе:

Мартынов Эдуард Иванович (Мезенский район);

Бараков Константин Викторович (Архангельск);

Куроптев Павел Геннадьевич (Плесецкий район);

Попов Николай Владимирович (Холмогорский район);

Кроме того, состоялось награждение победителей и участников IX областного конкурса «Отец – ответственная должность». Цель конкурса – повышение престижа отцовства, роли отца в воспитании подрастающего поколения, укрепления статуса отца и мужчины в семье и обществе, пропаганда примеров достойного отцовства.

По итогам конкурса первое место присуждено Артуру Шакирову из Архангельска. Второе место – Александру Красноруцкому из Няндомского района. Третье – Ивану Согрину из Каргопольского района. С победой отцов поздравили министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова и председатель регионального движения «Совет отцов Архангельской области» Андрей Есипов.