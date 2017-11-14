Лучшие родители Поморья получили награды

Знак отличия «Материнская слава» I степени:
Замятина Татьяна Григорьевна (Каргопольский район);
Знак отличия «Материнская слава» II степени:
Хохлова Светлана Александровна (Мезенский район);
Знак отличия «Материнская слава» III степени:
Васильевская Елена Валерьевна (Вельский район)
Перина Надежда Александровна (Онежский район)
Пинчукова Анна Владимировна (Новодвинск);
Шегай Светлана Сергеевна (Плесецкий район).
С 2009 года в Поморье в третье воскресенье ноября отмечается День отца. На праздничном мероприятии заместитель председателя регионального правительства Екатерина Прокопьева вручила благодарности и благодарственные письма губернатора Архангельской области отцам, достойно воспитавшим детей. В их числе:
Мартынов Эдуард Иванович (Мезенский район);
Бараков Константин Викторович (Архангельск);
Куроптев Павел Геннадьевич (Плесецкий район);
Попов Николай Владимирович (Холмогорский район);
Кроме того, состоялось награждение победителей и участников IX областного конкурса «Отец – ответственная должность». Цель конкурса – повышение престижа отцовства, роли отца в воспитании подрастающего поколения, укрепления статуса отца и мужчины в семье и обществе, пропаганда примеров достойного отцовства.
По итогам конкурса первое место присуждено Артуру Шакирову из Архангельска. Второе место – Александру Красноруцкому из Няндомского района. Третье – Ивану Согрину из Каргопольского района. С победой отцов поздравили министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова и председатель регионального движения «Совет отцов Архангельской области» Андрей Есипов.