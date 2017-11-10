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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/26/54143.html

Общество

Архангельских священников призвали "усилить работу с людьми"

Архангельских священников призвали "усилить работу с людьми"
фото с сайта Архангельской и Холмогорской епархии
Внебогослужебную деятельность священников обсудили на расширенном заседании Совета Архангельской епархии. Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил призвал духовенство не замыкаться на службах, а идти с миссией к людям.

По словам владыки, занятость клириков, особенно на крупных городских приходах, неравномерна: «Одни священники перегружены различными церковными послушаниями, другие — ничем не хотят заниматься, кроме богослужений. Это неправильно, должна быть и помощь друг другу, и взаимозаменяемость. Если священник занят внебогослужебной деятельностью, его можно освободить от дежурства в храме, и дать эту нагрузку другим клирикам. Руководители отделов должны не позже чем за неделю информировать настоятелей храмов о мероприятиях, в которых нужно участвовать клирикам».

Епархиальный Совет поручил руководителям отделов до 10 декабря составить списки профильных учреждений, особенно нуждающихся в духовном окормлении, и закрепить за каждым из них священнослужителя.

«Равнодушие пастырей к служению людям недопустимо. Мы должны откликаться на любой призыв, на любую просьбу о помощи, выходить за ограду храма к тем, кто в нас нуждается», — подчеркнул владыка. 

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