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Воскресенье, 26 ноября, 16:56
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/26/54140.html
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Непонятная погода: потепление, гололед, мокрый снег
По данным специалистов Архангельского Гидрометцентра, 26 ноября область будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов.
Днём ожидается облачная с прояснениями погода, а вот ночью в большинстве районов выпадет мокрый снег. Местами возможен гололед. Ветер в некоторых районах будет достигать до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха местами до -10 С°.
На следующей неделе влияние циклона на погоду в области сохранится, — сообщает sevmeteo.
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