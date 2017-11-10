Непонятная погода: потепление, гололед, мокрый снег

По данным специалистов Архангельского Гидрометцентра, 26 ноября область будет находиться под влиянием циклона и атмосферных фронтов.

Днём ожидается облачная с прояснениями погода, а вот ночью в большинстве районов выпадет мокрый снег. Местами возможен гололед. Ветер в некоторых районах будет достигать до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха местами до -10 С°.

На следующей неделе влияние циклона на погоду в области сохранится, — сообщает sevmeteo.