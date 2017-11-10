Поморье впервые присоединилось к акции «Крылья ангела»

Вчера в рамках мероприятия в храме в честь благоверного Великого князя Александра Невского в Архангельске состоялся творческий конкурс, где дети рисовали ангела. В акции приняли участие более тридцати ребят.

Это воспитанники социальных учреждений Архангельска, Северодвинска, Приморского района, дети из многодетных семей. Также в акции участвовали представители регионального правительства, администрации города и общественных организаций.

Символично, что мероприятие состоялась во время декады семьи и в преддверии Дня матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Ангел в глазах детей – это ангел-хранитель, это мама, оберегающая их с первых дней жизни, это символ сохранения мира во всем мире.

В рамках акции юные северяне запустили в небо сине-белые шары как символ своих надежд и мыслей, обращенных к их ангелам-хранителям на небесах. Напутствие им на служение добру, борьбу со злыми мыслями и поступками дал настоятель храма игумен Феодосий (Нестеров).

Архангельская область впервые принимает участие во всероссийской акции «Крылья ангела». Она была организована региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» в 2014 году с благословения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и стала проводиться ежегодно в преддверии празднования Дня матери.