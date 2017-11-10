В воскресенье северяне смогут написать географический диктант

Архангельским центром и молодежным клубом Русского географического общества организованы три площадки для проведения диктанта в столице Поморья:
- Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (Набережная Северной Двины, 17);
- Дом молодёжи Архангельской области (пр. Ломоносова, 269/ул. Шубина, 9);
- Архангельский педагогический колледж (ул. Смольный Буян, 5).
Также свои знания географии жители Архангельской области могут проверить на площадках, которые будут организованы в районах. Всего их более трёх десятков.
Участникам диктанта в течение 45 минут предстоит ответить на 30 вопросов. Они условно разделены на три блока:
- Географические понятия;
- Географическая карта;
- Географические образы (здесь вам нужно будет узнать и назвать географический объект по записям дневников путешественников и по отрывкам художественных произведений).
Вопросы будут сопровождаться иллюстрациями. Высшая оценка, которую можно получить за диктант – 100 баллов, низшая – 0 баллов. Испытать себя можно также и на сайте Русского географического общества, где представлен демонстрационный вариант заданий.
Тестирование проходит анонимно. Узнать свой результат можно после 25 декабря опять же на портале РГО с помощью индивидуального идентификационного номера, который присваивается каждому участнику.