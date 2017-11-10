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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/25/54137.html

Общество

В воскресенье северяне смогут написать географический диктант

В воскресенье северяне смогут написать географический диктант
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Завтра в полдень Архангельская область присоединится к акции «Всероссийский географический диктант». Она будет проходить в очной форме на специально организованных площадках, а также в режиме онлайн на официальном сайте проекта.

Архангельским центром и молодежным клубом Русского географического общества организованы три площадки для проведения диктанта в столице Поморья:

- Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (Набережная Северной Двины, 17);

- Дом молодёжи Архангельской области (пр. Ломоносова, 269/ул. Шубина, 9);

- Архангельский педагогический колледж (ул. Смольный Буян, 5).

Также свои знания географии жители Архангельской области могут проверить на площадках, которые будут организованы в районах. Всего их более трёх десятков.

Участникам диктанта в течение 45 минут предстоит ответить на 30 вопросов. Они условно разделены на три блока:

- Географические понятия;

- Географическая карта;

- Географические образы (здесь вам нужно будет узнать и назвать географический объект по записям дневников путешественников и по отрывкам художественных произведений).

Вопросы будут сопровождаться иллюстрациями. Высшая оценка, которую можно получить за диктант – 100 баллов, низшая – 0 баллов. Испытать себя можно также и на сайте Русского географического общества, где представлен демонстрационный вариант заданий.

Тестирование проходит анонимно. Узнать свой результат можно после 25 декабря опять же на портале РГО с помощью индивидуального идентификационного номера, который присваивается каждому участнику.

Вчера 20:35

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