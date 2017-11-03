Участники программы «Ты – предприниматель» изучили виды налогообложения

Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в семинаре по рекламе и маркетингу 15 ноября 2017 14:19

Занятие по этой теме прошло 22 ноября в областном Доме молодёжи. На этот раз спикером выступил преподаватель истории, предприниматель и бизнес-консультант Михаил Тестов.

Напомним, что теоретическая подготовка будущих предпринимателей Архангельской области подходит к логическому завершению — последнее мероприятие программы в этом году, где ребята будут защищать свои бизнес-проекты, пройдёт 9 декабря.

На завершающем этапе обучения ребята разбираются в практических аспектах бизнеса — например в вопросах налогообложения, как на занятии Михаила Тестова, на котором он рассказал о том, какие законы регулируют эту сферу, какие режимы налогообложения существуют в России и показал примеры расчётов налога для малого предприятия.

На занятии участники программы задавали Михаилу вопросы и разбирали случаи совмещения нескольких режимов налогообложения, обсуждали возможность работы без контрольно-кассовой техники с 2018 года.

Спикер рассказал ребятам, как можно получить «налоговые каникулы», как получить разъяснения в налоговой инспекции и разобрал системы налогообложения в разных сферах бизнеса на примерах бизнес-проектов участников программы.