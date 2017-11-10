В Поморье полицейские и приставы провели операцию «Штраф»

С 13 по 17 ноября в Архангельской области было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф». В его рамках сотрудники полиции совместно с судебными приставами посещали должников, которые затянули с оплатой выписанных им штрафов.

Всего было проведено 50 рейдов совместно с представителями областного ФССП. Составлено порядка пяти сотен протоколов об административном правонарушении по факту уклонения от исполнения административного наказания».

Мировые судьи рассмотрели порядка 330 дел об административных правонарушениях, возбуждённых в период проведения операции «Штраф». По результатам их рассмотрения вынесено 193 постановления о наложении на нарушителей штрафов на общую сумму свыше 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Со всеми гражданами были проведены профилактические беседы о необходимости уплаты административных штрафов в установленный законом срок, а также об административной ответственности в случае его неуплаты.