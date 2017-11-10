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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/24/54124.html

Общество

Депутаты Архоблсобрания просят генпрокурора разобраться с Гринпис

Депутаты Архоблсобрания просят генпрокурора разобраться с Гринпис
Фото пресс-службы областного Собрания депутатов.
Комитет областного Собрания по природопользованию и лесопромышленному комплексу направил обращение на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки с просьбой провести проверку действий руководства Гринпис России на предмет соответствия законодательству Российской Федерации.

В письме речь идет о ситуации, возникшей в Архангельской области в связи с планируемым созданием Двинско-Пинежского заказника на территории Виноградовского, Холмогорского, Пинежского и Верхнетоемского районов. Ситуация находится на контроле у комитета Архангельского областного Собрания депутатов по природопользованию и лесопромышленному комплексу. В этом вопросе, по мнению депутатского корпуса, необходимо не только сохранить уникальное природное наследие Двинской тайги, но и учесть интересы местного населения, вовлеченного в процессы лесозаготовки и переработки древесины. На протяжении 2017 года экологи и представители различных уровней власти пытались найти компромисс в этом непростом вопросе.

Лесозаготовительные предприятия, работающие на территории планируемого заказника, добросовестно исполняют все свои обязательства. В этой ситуации у арендодателя – министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области нет правовых оснований для одностороннего расторжения договоров аренды. Вместе с тем создание заказника повлечет уменьшение расчетной лесосеки лесозаготовительных предприятий, что в свою очередь приведет к сокращению производственных мощностей, снижению объема инвестиций в развитие предприятий, сокращению рабочих мест, а также уменьшению налоговых отчислений в областной и местные бюджеты.

«Комитет по природопользованию и лесопромышленному комплексу всегда заявлял о необходимости конструктивного диалога в данном вопросе. Однако, по нашему мнению, в публичных выступлениях руководителя лесного отдела Гринпис России Алексея Ярошенко содержатся фактически угрозы лишить международных экологических сертификатов предприятия, осуществляющие лесозаготовку на территории, планируемой к включению в границы заказника. Ярошенко крайне резко высказывается в отношении использования сертификации по системе FSC, что приводит к отказу от закупки нашей продукции», – прокомментировал обращение в Генеральную прокуратуру председатель комитета Александр Дятлов.

Тем не менее на сегодняшний день Российский национальный стандарт лесоуправления по схеме FSC и Национальная оценка рисков в отношении контролируемой древесины являются для Российской Федерации единственными утвержденными и действующими стандартами до момента принятия новых. На данный момент в России сертифицировано 44,16 млн. га лесов, выдано 163 сертификата на лесоуправление.

По мнению членов комитета областного Собрания по природопользованию и лесопромышленному комплексу Ярошенко, который занимает руководящие позиции в Гринпис России, фактически призывает к отказу от следования Российскому национальному стандарту, считая его несостоятельным, а также предлагает ограничить или вовсе лишить лесозаготовительные предприятия уже полученных на законном основании сертификатов.

Также, по имеющимся у комитета областного Собрания сведениям, из ряда офисов Гринпис, расположенных в различных странах Европы, в адрес зарубежных покупателей поступают письма, содержащие просьбы об ограничении закупок продукции у предприятий Архангельской области, направляются письма в Европейский банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию, Московский кредитный банк, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с просьбами не оформлять кредиты, не согласовывать инвестиционные проекты. Таким образом, нарушаются права тысяч жителей Архангельской области, подрывается экономическая безопасность и конкурентоспособность лесопромышленной отрасли и региона в целом, что может повлечь остановку градообразующих предприятий, сокращение налоговых поступлений в бюджет, массовые увольнения и безработицу.

«В обращении на имя Генерального прокурора России Юрия Чайки содержится просьба проверить действия руководителя лесного отдела Гринпис России Алексея Юрьевича Ярошенко на предмет соответствия законодательству Российской Федерации и дать оценку его высказываниям», – сказал Александр Дятлов.

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Комментарии
vlad1950, сегодня 22:05

да уж спохватились да за 25 лет лесное хох-во края уже разворовано и угроблено бла годапя в том числе и дейстаию разного рода мнимых доброжелателей в особенности из-за бугра в их числе и поминаемый Гринпис ионостранцы хозяйничают в крае пользуясь бесхозяйственнностью и некомпетентностью местных властей тае и тем что край обнищал и деньги из-за бугра делают его беззащитным местные тн воллонтеры вынуждены кормиться за счет западных грантов

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