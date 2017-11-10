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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/24/54119.html

Общество

На площади Ленина в Архангельске возведут «утеплённую» остановку с Wi-Fi

На площади Ленина в Архангельске возведут «утеплённую» остановку с Wi-Fi
Фото с сайта администрации г. Архангельска
Современный павильон с остановочным комплексом заменит существующие козырьки на одном из самых оживленных перекрестков областного центра. Ранее здесь располагались четыре навеса, два из которых на прошлой неделе были демонтированы и перенесены на остановку у магазина «Ткани».

На их месте уже в следующем месяце должен появиться теплая и комфортная остановка. Под её сводами можно будет погреться, выпить чашечку кофе, проверить электронную почту и купить свежую прессу.

Как отмечают в городской администрации, создание указанного комплекса позволит решить сразу несколько задач: обогреть пассажиров, осуществлять уборку силами собственника (МУП «Роспечать») и выявлять вандалов с помощью установленных видеокамер.

Предполагается, что фасадная часть остановки будет выполнена из стекла, а на тыльной стороне разместится панно с видами старого Архангельска. Площадь газетно-журнального павильона составит 19 квадратных метров. Тут можно будет приобрести газеты, журналы, открытки, а также воспользоваться кофе-аппаратом и бесплатным доступом к сети Wi-Fi.

Остановка на площади Ленина является пилотный проект, который может получить хорошее развитие. На основе готовой концепции предприниматели смогут также обустраивать остановочные комплексы, одновременно решая как социальные, так и бизнес-задачи.

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