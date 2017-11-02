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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/24/54118.html

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Общество, Экономика

Надежда Пономарёва провела занятие по технологии продаж для участников программы «Ты – предприниматель»

Надежда Пономарёва провела занятие по технологии продаж для участников программы «Ты – предприниматель»
Надежда Пономарёва. Фото сообщества «Ты — предприниматель».
Вторая лекция руководителя компании «Северная мануфактура» для начинающих бизнесменов прошла 20 ноября в областном доме Молодёжи.

Теоретическая подготовка участников образовательной программы «Ты – предприниматель» подходит к концу – ребята начинают готовиться к защите и запуску своих бизнес-проектов.

Лекция Надежды Пономарёвой – одна из первых в серии заключительных занятий перед финальным мероприятием – конгрессе предпринимателей, который пройдёт 9 декабря в СГМУ.

По словам Надежды, отсутствие продаж – один из главных рисков в бизнесе, поэтому тема технологии продаж крайне важна для тех, кто только запускает своё дело. Можно создать отличную производственную базу, иметь товар, но при этом не найти своего покупателя – и прогореть.

Чтобы этого избежать, нужно знать, что такое маркетинговые концепции и как их использовать, как отследить свою аудиторию и какие каналы лучше всего использовать для продвижения своего бизнеса.

- Сейчас в продвижении неплохо срабатывает интернет и социальные сети, но тут нужно вернуться к вопросу аудитории. Какой товар вы продвигаете и для кого – когда вы чётко определите эти границы, вы поймёте, как лучше свой товар продвинуть и какие инструменты при этом задействовать, - пояснила Надежда.

Кроме того, ребята узнали, что такое стратегия «голубого океана». Книга по бизнес-стратегиям с таким названием была выпущена в 2005 году под авторством Ким Чана и Рене Моборна. Надежда посоветовала прочитать эту книгу и рассказала об основополагающей теории авторов:

«Согласно их книге, настоящий успех ждёт только те компании, которые будут генерировать продуктивные бизнес-идеи и создавать не существовавший ранее спрос на новом рынке, где практически отсутствуют конкуренты – в «голубом океане». Остальные же плавают в «красном океане» - малоприбыльных рынках со множеством конкурентов».

Константин Журавлёв, Сегодня 13:06

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