Ольга Фокина, Игорь Гапанович, "Правда Севера": определены «Достояния Севера»

Итоговое заседание организационного комитета главной общественной награды Архангельской области «Достояние Севера» определило победителей и дипломантов конкурса 2017 года.

Председатель оргкомитета Виталий Фортыгин отметил, что в этом году десятая церемония вручения общественной награды будет приурочена к 80-летию Архангельской области.

«На конкурс поступили документы 51 претендента из 15 муниципальных образований Архангельской области. Главный критерий отбора номинантов – история и стабильная работа предприятия или учреждения, сохранение традиций. Люди, которые выдвинуты на соискание этой награды, имеют огромный авторитет не только среди своих коллективов, но и среди жителей муниципальных образований», – отметил он.

Все члены оргкомитета имели возможность заранее ознакомиться с представленными на конкурс документами. На итоговом заседании путем тайного голосования были определены победители во всех четырех номинациях общественной награды «Достояние Севера-2017».

В номинации «Предприятие производственной сферы» победителем стало ОАО «Северодвинский хлебокомбинат».

В номинации «Предприятие агропромышленного комплекса» больше всех голосов набрал сельскохозяйственный производственный кооператив «Холмогорский племзавод».

В номинации «Предприятие непроизводственной сферы» победителями названы Архангельское областное общественно-политическое издание «Газета «Правда Севера» и государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской» Красноборского района.

В этом году в номинации «Достояние Севера» были представлены 24 человека. Это самое большое количество претендентов за последние годы.

Среди претендентов на награду в номинации «Достояние Севера» в этом году были представлены ветераны труда, рабочие, врачи, учителя, руководители общественных организаций, научные работники, деятели искусства и культуры, тренеры и спортсмены.

По итогам тайного голосования почетного звания «Достояние Севера» удостоены:

- заслуженный мастер спорта, старший тренер Государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр развития спорта «Водник» Игорь Гапанович;

- заслуженный учитель РСФСР, почетный гражданин города Архангельска, многолетний руководитель гимназии №6 города Архангельска Владислав Иванов;

- заслуженный тренер России, главный тренер отделения пулевой стрельбы Государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр спортивной подготовки «Поморье» Александр Поздеев;

- заслуженный учитель России, учитель физики муниципального бюджетного образовательного учреждения МО «Город Архангельск» «Средняя школа №22» Александр Рай;

- председатель совета директоров акционерного общества «Архангельскгражданреконструкция» Сергей Киткин;

- председатель Архангельской общественной организации «Ветераны Северного флота» Анатолий Бутко;

- отличник народного образования, заместитель председателя Холмогорского отделения Ломоносовского фонда Тамара Ульянова;

- почетный гражданин города Новодвинска Михаил Юрьев;

- врач-патологоанатом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Онежская центральная районная больница» Виктор Сапегин;

- советская и русская поэтесса, лауреат Государственной премии РСФСР имени Максима Горького, лауреат Большой литературной премии России Ольга Фокина.

Торжественная церемония вручения региональной общественной награды «Достояние Севера» состоится 15 декабря 2017 года в театре драмы имени М.В. Ломоносова в рамках Ломоносовской ассамблеи, посвященной 80-летию Архангельской области.