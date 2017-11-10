Архангельский таксист-алиментщик рассчитался с долгом, чтобы не лишиться дохода

Житель Архангельска по решению суда был обязан выплачивать алименты в размере пяти тысяч рублей ежемесячно на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако возложенную на него обязанность он не хотел исполнять ни в какую.

В результате, сумма долга выросла до 30 тысяч рублей. Предупреждение судебного пристава-исполнителя о мерах принудительного исполнения и последствиях уклонения от уплаты алиментов неплательщик всерьёз не воспринимал.

Установив, что алиментщик имеет водительское удостоверение, пристав вынес постановление об ограничении должника в пользовании спецправом на управление транспортным средством. И результат не замедлил себя долго ждать.

В один из дней нерадивый отец был остановлен сотрудниками ГИБДД в областном центре за рулём автомобиля. При проверке автовладельца, неофициально подрабатывающего таксистом, выяснилось, что садиться за руль он не имел права. В отношении правонарушителя был составлен административный протокол, а материалы дела направились в суд.

Перспектива лишиться водительского удостоверения и потерять источник дохода, побудила архангелогородца к скорейшему исполнению обязательств перед своим ребёнком.

Задолженность по алиментам в полном объёме была им оплачена, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.