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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/24/54113.html

Общество

Трое северян попали под «статью» за попытку добыть поддельные права

Трое северян попали под «статью» за попытку добыть поддельные права
Следственными органами в ходе расследования уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города бумажников, который через Интернет приобрел водительские права, возбуждены уголовные дела в отношении ещё двух северян. Им инкриминируется покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Стоит отметить, что указанным гражданам фигурант первого уголовного дела помог незаконным путем приобрести водительские удостоверения.

В августе 2016-го новодвинец с помощью Всемирной паутины обратился к неустановленному лицу. Это лицо за взятку в размере 21 тысячи рублей, якобы предназначенную одному из сотрудников правоохранительных органов, предоставило ему водительское удостоверение без обучения в автошколе и сдачи экзаменов.

Также в ходе следствия удалось установить, что в 2017 году всё тот же мужчина точно таким же незаконным способом оказал помощь в получении водительских удостоверений ещё двум своим знакомым. Он получил от них деньги в размере 25 и 45 тысяч рублей соответственно. Убедив приятелей в том, что передаст незаконное денежное вознаграждение сотруднику правоохранительных органов, предприимчивый злоумышленник опять воспользовался услугами вышеупомянутого сайта. Оставшуюся же после сделки часть денежных средств он оставил себе.

Преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, не был доведён до конца. Денежные средства так и не попали «по адресу», а водительские удостоверения оказались поддельными.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

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