В Коряжме условно осудили промышлявшую игорным бизнесом группу

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновными шестерых местных жителей — Ольгу Тонких, Константина Гордина, Сергея Зайцева, Александра Сенникова, Алексея Огаркова и Игоря Шубина. Всем им инкриминировались незаконные организации и проведение азартных игр по предварительному сговору.

Установлено, что с 20 ноября 2016 по 3 февраля 2017 гг. Тонких подыскала помещение у дома 5 по улице Советской в Коряжме, оборудовала его входные двери запорными устройствами и видеонаблюдением. Внутри она разместила 13 игровых автоматов. Вскоре ею же для проведения незаконных азартных игр были привлечены остальные фигуранты уголовного дела. За денежное вознаграждение они выполняли функции администраторов-охранников игорного заведения.

Преступная деятельность указанной компании была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. В ходе следствия все обвиняемые полностью признали свою вину.

Приговором суда членам «игровой» группы назначено наказание от одного года до одного года и четырёх месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.