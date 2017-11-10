На ремонт тротуаров в Маймаксе и Исакогорке выделен миллион рублей

Деревянные и бетонные пешеходные дорожки приведут в порядок в двух отдаленных округах областного центра. Для этого из бюджета Архангельска выделен один миллион 281 тысяч рублей.

В Маймакснском округе работа близится к завершению. Здесь отремонтирован деревянный тротуар по улице Юнг ВМФ, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Для жителей близлежащих домов благоустройство пешеходных дорожек имеет большое значение. Качеством выполненных работ они довольны. Мы со своей стороны также следили за ходом ремонта. Подрядчик подошел к исполнению контракта ответственно, - отметил глава окружной администрации Андрей Хиле.

В посёлке Затон Исакогорского округа в программу благоустройства попали деревянные и бетонные тротуары. Порядка 100 квадратных метров мостовых будут обновлены на участке от улицы 263-й Сивашской дивизии до улицы Вычегодская, 19, корпус 2. Ещё на 100 квадратных метрах пешеходную дорогу вдоль улицы Речников обустроят из бетонных плит с заполнением швов песком. Работы на этом участке планируется завершить до 11 декабря.