В 2018 году Поморье получит 140 миллионов рублей на расселение «авариек»

В следующем году Поморье получит дополнительные средства на расселение 4,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Эту информацию подтвердил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на видеоселекторном совещании с регионами.

Он отметил, что в Архангельской области будет предусмотрено дополнительное финансирование для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Предварительно объём средств может составить 140 миллионов рублей.

Речь идёт о 38 многоквартирных домах общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров, расположенных в Архангельске. Они не были включены в региональную программу переселения из-за того, что муниципалитет не предоставил вовремя соответствующие документы в 2012-2013 годах.

По словам регионального премьер-министра Алексея Алсуфьева, Поморье уже предусмотрело на эти цели в проекте бюджета-2018 60 миллионов рублей.

На совещании Алексей Алсуфьев также доложил о реализации четвертого этапа региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилфонда.

На сегодняшний день по региональной программе переселения за период 2013-2017 годов расселено более 250 тысяч квадратных метров аварийных жилых домов и переселено 14470 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.