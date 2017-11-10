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Четверг, 23 ноября, 17:27

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/23/54102.html

Общество

В Северодвинск хотят завлекать туристов Белым морем и Нёноксой

В Северодвинск хотят завлекать туристов Белым морем и Нёноксой
Фото с сайта администрации г. Северодвинска
Для северной части Поморья разработан маршрут «Архангельск: здесь начинается Арктика». Он включает в себя Северодвинск, Архангельск и часть Приморского района.

К нему уже присоединились шесть туроператоров. Маршрут позиционируется его как тур выходного дня — с заездом в пятницу и выездом в воскресенье. По статистике, большинство туристов, приезжающих в наш регион с деловыми целями, интересуется, как добраться на Белое море.

«Даже находясь в краткосрочной командировке, гости хотят увидеть побережье Белого моря, готовы посещать экскурсии и покупать сувенирную продукцию. Поэтому Северодвинск может стать для них якорной точкой», - цитирует слова заместителя министра культуры Архангельской области пресс-служба северодвинской администрации.

Планируется, что один из дней нового маршрута будет целиком посвящён городу корабелов. Там туристов ждёт обзорная экскурсия, посещение интерактивной экспозиции «Музейная субмарина» и выезд на остров Ягры к Белому морю. Тур подойдёт для всех категорий путешественников, будь то взрослые, семьи с детьми, студенты или люди пожилого возраста.

Муниципальные власти отмечают большой потенциал Северодвинска с точки зрения развития туризма.

«Наши «изюминки» - село Нёнокса, урочище Куртяево и берег Белого моря могут привлечь в Северодвинск не только гостей из российских регионов, но и туристов из других стран. Есть потенциал и у промышленного туризма. Поэтому идея создания в структуре администрации подразделения, которое будет курировать туризм, кажется мне интересной и перспективной», - подчеркнула замглавы города Ирина Сахарова.

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