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Четверг, 23 ноября, 17:28

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/11/23/54101.html

Сюжет

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Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в семинаре по рекламе и маркетингу15 ноября 2017 14:19

В рамках программы «Ты – предприниматель» состоится открытый семинар по рекламе13 ноября 2017 15:25

Региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России» прошёл в Архангельске10 ноября 2017 15:29

Образовательная программа «Ты — предприниматель» начинает дистанционное обучение8 ноября 2017 14:12

Молодые и активные жители Березника поучаствовали в образовательной игре «Фирма 3.0»8 ноября 2017 12:04

Участники программы «Ты — предприниматель» прошли курс креативного лидерства7 ноября 2017 15:34

Начинающие предприниматели Архангельской области прошли курс по презентации проектов7 ноября 2017 11:59

Участники програмы «Ты — предприниматель» изучили продвижение бизнеса в СМИ3 ноября 2017 13:23

Участники программы «Ты — предприниматель» изучили теорию поколений2 ноября 2017 15:15

Приём заявок на конкурс «Молодой предприниматель России» продлён до 3 ноября2 ноября 2017 10:58

Общество, Экономика

Лариса Плотницкая провела занятие по финансам для участников программы «Ты – предприниматель»

Лариса Плотницкая провела занятие по финансам для участников программы «Ты – предприниматель»
Лариса Плотницкая. Фото сообщества «Ты — предприниматель».
Очередное занятие в рамках образовательной программы состоялось 18 ноября в областном доме молодёжи. Тренинг назывался: «Как правильно ставить финансовые цели? Как посчитать финансы?»

Лариса Плотницкая – спикер федерального уровня с большим опытом работы с финансами – в этой сфере она с 1993 года. Лариса является разработчиком системы бюджетирования и схемы налоговой оптимизации ГК «Евросервис». Предпринимательскую и тренерскую деятельность она начала в 2011 году.

На занятии участники образовательной программы узнали, что такое теория жизненных циклов Ицхака Адизеса и как она работает в российской действительности.

Лариса рассказала, что в основе этой теории - фундаментальный закон, гласящий, что все организации, как живые организмы, проходят через схожие стадии жизненного цикла и демонстрируют прогнозируемые и повторяющиеся модели поведения:

«На каждой новой стадии развития каждая организация сталкивается с уникальным набором вызовов и сложностей, а успех организации определяется способностью менеджеров управлять переходом от одной стадии к другой. Отличие его метода в том, что Адизес предлагает учить организацию самой решать свои проблемы, самообучаться».

Затем ребята узнали, как правильно выстраивать стратегию финансового плана, какие ключевые показатели стоит при этом учитывать и что такое сценарный подход к планированию. Также гость из Москвы научила ребят использовать формулу расчёта дефицита и как разделить процесс бюджетирования на ключевые этапы.

В отличие от предыдущих занятий, тренинг Ларисы Плотницкой длился более 5 часов, но при этом прошёл очень активно – участники программы «Ты – предприниматель» задавали вопросы и активно обсуждали интересующие их темы.

- Очень увлекательное занятие. Тема построения финансового плана была рассказана легко и на доступном для понимания языке. Наконец-то в голове эти сложные понятия упаковались. Лариса щедро делилась знаниями, а кроме того, всем, кто пришёл на занятие она подарила книги и бесплатную индивидуальную 30-минутную консультацию, - поделилась впечатлениями одна из участниц тренинга Елена Терлецкая.

На занятии участники образовательной программы узнали, что такое теория жизненных циклов Ицхака Адизеса и как она работает в российской действительности.

Лариса рассказала, что в основе этой теории - фундаментальный закон, гласящий, что все организации, как живые организмы, проходят через схожие стадии жизненного цикла и демонстрируют прогнозируемые и повторяющиеся модели поведения:

«На каждой новой стадии развития каждая организация сталкивается с уникальным набором вызовов и сложностей, а успех организации определяется способностью менеджеров управлять переходом от одной стадии к другой. Отличие его метода в том, что Адизес предлагает учить организацию самой решать свои проблемы, самообучаться».

Затем ребята узнали, как правильно выстраивать стратегию финансового плана, какие ключевые показатели стоит при этом учитывать и что такое сценарный подход к планированию. Также гость из Москвы научила ребят использовать формулу расчёта дефицита и как разделить процесс бюджетирования на ключевые этапы.

В отличие от предыдущих занятий, тренинг Ларисы Плотницкой длился более 5 часов, но при этом прошёл очень активно – участники программы «Ты – предприниматель» задавали вопросы и активно обсуждали интересующие их темы.

- Очень увлекательное занятие. Тема построения финансового плана была рассказана легко и на доступном для понимания языке. Наконец-то в голове эти сложные понятия упаковались. Лариса щедро делилась знаниями, а кроме того, всем, кто пришёл на занятие она подарила книги и бесплатную индивидуальную 30-минутную консультацию, - поделилась впечатлениями одна из участниц тренинга Елена Терлецкая.

Константин Журавлёв, Сегодня 15:13

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