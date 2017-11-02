Лариса Плотницкая провела занятие по финансам для участников программы «Ты – предприниматель»

Очередное занятие в рамках образовательной программы состоялось 18 ноября в областном доме молодёжи. Тренинг назывался: «Как правильно ставить финансовые цели? Как посчитать финансы?»

Лариса Плотницкая – спикер федерального уровня с большим опытом работы с финансами – в этой сфере она с 1993 года. Лариса является разработчиком системы бюджетирования и схемы налоговой оптимизации ГК «Евросервис». Предпринимательскую и тренерскую деятельность она начала в 2011 году.

На занятии участники образовательной программы узнали, что такое теория жизненных циклов Ицхака Адизеса и как она работает в российской действительности.

Лариса рассказала, что в основе этой теории - фундаментальный закон, гласящий, что все организации, как живые организмы, проходят через схожие стадии жизненного цикла и демонстрируют прогнозируемые и повторяющиеся модели поведения:

«На каждой новой стадии развития каждая организация сталкивается с уникальным набором вызовов и сложностей, а успех организации определяется способностью менеджеров управлять переходом от одной стадии к другой. Отличие его метода в том, что Адизес предлагает учить организацию самой решать свои проблемы, самообучаться».

Затем ребята узнали, как правильно выстраивать стратегию финансового плана, какие ключевые показатели стоит при этом учитывать и что такое сценарный подход к планированию. Также гость из Москвы научила ребят использовать формулу расчёта дефицита и как разделить процесс бюджетирования на ключевые этапы.

В отличие от предыдущих занятий, тренинг Ларисы Плотницкой длился более 5 часов, но при этом прошёл очень активно – участники программы «Ты – предприниматель» задавали вопросы и активно обсуждали интересующие их темы.

- Очень увлекательное занятие. Тема построения финансового плана была рассказана легко и на доступном для понимания языке. Наконец-то в голове эти сложные понятия упаковались. Лариса щедро делилась знаниями, а кроме того, всем, кто пришёл на занятие она подарила книги и бесплатную индивидуальную 30-минутную консультацию, - поделилась впечатлениями одна из участниц тренинга Елена Терлецкая.

На занятии участники образовательной программы узнали, что такое теория жизненных циклов Ицхака Адизеса и как она работает в российской действительности.

Лариса рассказала, что в основе этой теории - фундаментальный закон, гласящий, что все организации, как живые организмы, проходят через схожие стадии жизненного цикла и демонстрируют прогнозируемые и повторяющиеся модели поведения:

«На каждой новой стадии развития каждая организация сталкивается с уникальным набором вызовов и сложностей, а успех организации определяется способностью менеджеров управлять переходом от одной стадии к другой. Отличие его метода в том, что Адизес предлагает учить организацию самой решать свои проблемы, самообучаться».

Затем ребята узнали, как правильно выстраивать стратегию финансового плана, какие ключевые показатели стоит при этом учитывать и что такое сценарный подход к планированию. Также гость из Москвы научила ребят использовать формулу расчёта дефицита и как разделить процесс бюджетирования на ключевые этапы.

В отличие от предыдущих занятий, тренинг Ларисы Плотницкой длился более 5 часов, но при этом прошёл очень активно – участники программы «Ты – предприниматель» задавали вопросы и активно обсуждали интересующие их темы.

- Очень увлекательное занятие. Тема построения финансового плана была рассказана легко и на доступном для понимания языке. Наконец-то в голове эти сложные понятия упаковались. Лариса щедро делилась знаниями, а кроме того, всем, кто пришёл на занятие она подарила книги и бесплатную индивидуальную 30-минутную консультацию, - поделилась впечатлениями одна из участниц тренинга Елена Терлецкая.