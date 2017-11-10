Подписаться на «Правду Севера» можно со скидкой по карте «Профсоюзный плюс»

Газета «Правда Севера» становится еще доступней для своих читателей. Совсем недавно она стала новым партнером программы «Профсоюзный плюс». Теперь все обладатели соответствующей дисконтной карты смогут получать скидку на подписку издания.

«Скидка по программе «Профсоюзный плюс» предоставляется на редакционную подписку от шести месяцев. С января 2018 года газета «Правда Севера» становится еженедельной и мы надеемся, что благодаря это программе, число подписчиков будет только увеличиваться», - рассказал главный редактор холдинга «АТК-Медиа» Денис Горин.

Программа «Профсоюзный плюс» стартовала в Архангельской области пять лет назад. Сейчас она сотрудничает с почти 300 компаниями-партнерами региона. Благодаря ей северяне получили гибкую систему скидок на продукты, одежду, турпутевки и посещение спортзала. А теперь еще - и на подписку «Правды Севера».

«Члены профсоюза могут подписаться на газету «Правда Севера» со скидкой 10 процентов, а юридические лица могут выписывать данную газету со скидкой 15 процентов. Для нас это очень важный партнер. Я бы даже сказала, стратегический важный партнер», - говорит председатель Федерации профсоюзов Архангельской области Алла Сафонова.

С каждым годом количество обладателей карты «Профсоюзный плюс» растёт. И не случайно - карта бессрочная, а её стоимость невелика.

«Самая большая польза, на мой взгляд, т.к. я постоянно езжу по территории Архангельской области, это в том, что карта действует на всей территории области. То есть я могу получать скидки и в Архангельске, и в Северодвинске, в Вельске и в Котласе. Это самое большое удобство», - считает член регионального профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Тимофеев.

Организации, предоставляющие скидки по «Профсоюзному плюсу», можно легко узнать по яркой информационной наклейке. Например, на двери редакции газеты «Правда Севера» на Новгородском, 32.